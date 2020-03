Einen wunderschönen Tag wünschen wir Ihnen

Es sind “verrückte” Zeiten, die Gesellschaft, inkl. Regierung, Politik und allen anderen, ist nicht mehr in ihrer Mitte. Dennoch geht das Leben weiter. Wir haben es aber in der Hand wie. Ich sehe diese ganzen Machenschaften als Chance für die Bewusstwerdung der Menschheit. Denn nur durch die Bewusstwerdung einer genügend grossen Anzahl Menschen können Veränderungen herbei geführt werden. Bitte vergessen Sie nicht, dass ein bewusster, freiheitsliebender und selbstdenkender Mensch so viel Potential hat, wie 10.000 eingelullte schlafende “Schafe”. Das sollte Mut und Kraft geben.

Mitgliedersteigerung im Verein Netzwewerk Impfentscheid Schweiz und Deutschland:

Es ist wirklich ein wichtiges Anliegen, dass wir die beiden Vereine vergrössern, um noch mehr Gewicht erhalten zu können. Deshalb danken wir für die aktive Werbung von Mitgliedern. Die Anmeldung ist hier (https://impfentscheid.ch/mitgliedschaft) möglich.

Neue Corona-Seite

Wir sind am Aufbauen einer neuen Seite, gewidmet dem Coronavirus ;-). Diese finden Sie hier (https://impfentscheid.ch/corona-und-das-rund-herum). Diese wird laufend ergänzt. Bitte benützen Sie die Infos indem Sie diese individuell angepasst an Menschen in Ihrem Umfeld weiterleiten.

Ich sehe diese ganzen Machenschaften als Chance für die Bewusstwerdung der Menschheit. Denn nur durch die Bewusstwerdung einer genügend grossen Anzahl Menschen können Veränderungen herbei geführt werden. Bitte vergessen Sie nicht, dass ein bewusster freiheitsliebender und selbstdenkender Mensch so viel Potential hat, wie 10.000 eingelullte schlafende “Schafe”. Das sollte Mut und Kraft geben.

Unter dem o.g. Link finden Sie auch ein “Rezept” eines Schweizer Arztes, um dem Corona vorzubeugen und bei Erkrankung zu behandeln. Das kann vor allem den Menschen helfen, welche Angst vor dem Virus haben. Bin sicher, dass dieser Beitrag hilfreich ist.

Danke für Ihre Unterstützung und weiterhin viel Kraft.

Herzliche Grüsse

Daniel Trappitsch