In einem Leitartikel mit dem Titel “Chinas schlecht geplanter Angriff auf die freie Presse” beschuldigt die New York Times die chinesische Regierung, Journalisten, die für die Times, das Wall Street Journal und die Washington Post arbeiten, auszuweisen und von der Voice of America und der Zeitschrift Time detaillierte Informationen über ihre Operationen in China zu verlangen.

Chinas Vorgehen ist eine Vergeltungsaktion für die Entscheidung der US-Regierung, die Zahl der chinesischen Staatsbürger in den Vereinigten Staaten zu begrenzen, die für fünf staatliche chinesische Medienunternehmen arbeiten. Die Times nennt Chinas Entscheidung zur Vergeltung ein “unglückliches Echo des Kalten Krieges”.

In ihrem Leitartikel betont die New York Times, dass sich die US-Medien von den chinesischen Medien dadurch unterscheiden, dass erstere in Privatbesitz und unabhängig sind, während die chinesischen Medien in Staatsbesitz sind und von der chinesischen Regierung kontrolliert werden. Die Times zitiert den US-Außenminister und ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo und argumentiert, dass sich Chinas Vorgehen “nicht auf der Ebene von Äpfeln zu Äpfeln” abspielt.

Aber während amerikanische Medien nicht direkt im Besitz und unter der Kontrolle der US-Regierung sind, könnte man der chinesischen Regierung nachsehen, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass viele dieser Medien oft dazu neigen, sich in internationalen Streitigkeiten auf die Seite der US-Regierung zu stellen.

Nirgendwo im Leitartikel der Times wird die US-Regierung für ihre Entscheidung kritisiert, die Zahl der chinesischen Bürger, die für diese Medien arbeiten, zu begrenzen. Warum nicht? Welche Rolle spielt die US-Regierung bei der Festlegung dieser Obergrenze? Wen kümmert es, wie viele chinesische Bürger in den Vereinigten Staaten für staatliche Medien arbeiten?

Die Roten kommen! (schon wieder)

Die “Times” rechtfertigt das Verhalten der US-Regierung implizit mit der……