Europa befindet sich im Krieg. Im Krieg gegen einen Virus aus der Gattung der Coronaviren, genannt SARS-CoV-2. Nach Italien und anderen Ländern hat nun auch Deutschland Kindergärten, Schulen, Schwimmbäder, Turnhallen und viele Arbeitsplätze geschlossen und damit einen Ausnahmezustand geschaffen, der in der Bundesrepublik Deutschland so noch nicht vorgekommen ist. Viele Menschen spüren instinktiv, dass diese Maßnahmen überzogen sind und fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Auch wenn man kein Viren-Experte ist, ist es einfach zu offensichtlich, dass die Medien gezielte Hysterie und Angst schüren. Die Berichterstattung ist so einseitig, dass ausschließlich Ärzte, Politiker und Journalisten zu Wort kommen, die vor der Gefährlichkeit des Virus warnen und selbst drastische Einschränkungen des sozialen Lebens als unbedingt notwendig oder sogar noch zu mild erachten. Über alternative Sichtweisen wird nicht berichtet. Oder diese werden wie so oft als „Verschwörungstheorien“ abgestempelt. Der Autor hat sich ein paar eigene Gedanken zur „Pandemie“ gemacht und möchte die Leserinnen und Leser zum Weiterdenken ermutigen.