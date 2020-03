„Covid-19 ist eine exponentielle Bedrohung“

Warum Politiker und Wirtschaftsführer jetzt handeln müssen

Bei all dem, was über das Coronavirus bekannt geworden ist, könnte es sehr schwer sein, eine Entscheidung zu treffen, was heute zu tun ist. Sollte man auf weitere Informationen warten? Heute etwas tun? Aber was ?

In diesem Artikel werde ich diese Fragen beantworten – mit vielen Diagrammen, Daten, Modellen und mit vielen Quellen:

– Wie viele Fälle von Coronaviren wird es in Ihrer Region geben?

– Was wird passieren, wenn diese Fälle auftreten?

– Was sollten Sie tun?

– Wann wird es passieren?

Wenn Sie den Artikel fertig gelesen haben, werden Sie das hier mitnehmen:

– Das Coronavirus kommt zu Ihnen.

– Es kommt mit einer exponentiellen Geschwindigkeit: allmählich und…..