Coronalypse – Wolfgang Eggert im Gespräch mit Robert Stein

Der Historiker und Buchautor Wolfgang Eggert ist insbesondere für sein umfangreiches Wissen und die Recherchen zu messianischen Endzeitsekten bekannt. Könnten wir am Beginn einer von diesen Hintergrundmächten heraufbeschworenen Prophetie stehen? Was mit Greta begonnen hat, wird nun durch einen Virus vollstreckt, der komplette Kollaps der Wirtschaft. Obendrein sind die politischen Spannungen zwischen den Großmächten so stark wie lange nicht mehr. Beides zusammen könnten die Zutaten für einen Krieg sein, welcher eine Endzeit einläutet. Harte Thesen von Wolfgang Eggert, die er im Interview mit Robert Stein ausführlich darlegt.

