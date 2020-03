Zionistischer Überwachungs-Terror in Zeiten von Corona

Von Evelyn Hecht-Galinski

Es gibt wenige Staaten wie der „jüdische“, die so schamlos versuchen alle demokratischen Spielregeln auszuhebeln, um angeblich das Coronavirus zu besiegen. Was konnte Netanjahu Besseres passieren, als einen Virus zu benutzen, um diesen mit Terror gleichzusetzen. Woher der vermeintliche Terror wohl kommt, macht er schnell klar: es sind die Palästinenser.

Während das zionistische Regime schon seit Jahrzehnten nichts unversucht lässt, um die Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Gaza mit allen Mitteln in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken, an Checkpoints zu quälen, sie ganz nach Belieben völlig abzuriegeln und aller Rechte zu berauben, kommt ihm das Coronavirus gerade recht.

„Teil eines Krieges“

Fast, identisch mit dem französischen Präsidenten Macron, der in seiner pathetischen „Sonnenkönig-Ansprache“ vom Montagabend von einem „Krieg“ sprach , in dem sich Frankreich gegen das Virus befindet, um damit die von…..