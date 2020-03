Wird die Globalisierung die Coronavirus-Pandemie überleben oder eine neue Weltordnung kommen?

[Andrei Kadomtsew, Politikwissenschaftler, Berater des Menschenrechtskommissars der Russischen Föderation in internationalen Fragen] Das Coronavirus verbreitet sich in immer mehr Ländern und Regionen der Welt. Die WHO hat offiziell den Beginn einer Pandemie angekündigt. Die WHO hat offiziell eine Pandemie ausgerufen. Die globalen Wirtschaftsbeziehungen haben den schlimmsten Schock seit der Depression 2008 bis 2009 erlebt. Vor diesem Hintergrund mehren sich die Forderungen, die Abhängigkeit des Westens von Lieferungen aus Drittländern zu verringern. Wie wird Covid-19 den Globalisierungsprozess beeinflussen?

Das gegenwärtige Modell der Globalisierung hat um die Jahrhundertwende letztendlich Gestalt angenommen. Wie die Zeitschrift Russia in Global Politics Affairs vor zehn Jahren feststellte, basiert sie auf der Vorstellung, dass „die alten Marktwirtschaften in der Lage sein werden, ihre eigenen Produktionskapazitäten nach China zu übertragen und gleichzeitig das wirtschaftliche Gleichgewicht des westlichen Systems durch Finanztransaktionen aufrechtzuerhalten“. Die Krise der Jahre 2008 bis 2009 hat deutlich gezeigt, wie illusorisch ein solcher Ansatz…..