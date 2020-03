USA verstärken Präsenz am Persischen Golf – Weitere Patriot-Stationierung im Irak

Quelle: Reuters © / Yuri Gripas

Trotz Corona-Pandemie und Wirtschaftscrash: Die USA halten an ihrer harschen Politik gegenüber dem Iran fest. Washington will den Einsatz seiner Kriegsschiffe in der Golfregion verlängern. Im Irak sollen weitere Patriot-Raketensysteme stationiert werden.

Nur wenige Tage nachdem bei einem Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Camp Taji zwei US-Militärangehörige und ein britischer Soldat starben, folgte die Reaktion aus den USA. Der Generalkommandant des Zentralen Einsatzkommandos der US-Streitkräfte, Kenneth McKenzie, sagte am vergangenen Freitag: Jetzt schicken wir Patriot-Luftabwehr in den Irak. Hier mehr……