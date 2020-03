Coronavirus und die Gates Foundation

Bill Gates at the J.P. Morgan Healthcare Conference. Photo by: J.P. Morgan Twitter

F. William Engdahl

Wohl niemand hat die Forschung zu Impfstoffen gegen Coronaviren aktiver gefördert und finanziert als Bill Gates und die Bill and Melinda Gates Foundation. Vom Sponsoring einer Simulation einer globalen Coronavirus-Pandemie wenige Wochen vor Bekanntgabe des Wuhan-Ausbruchs bis zur Finanzierung zahlreicher Unternehmensanstrengungen zur Entwicklung eines neuartigen Impfstoffs für das anscheinend neuartige Virus ist die Präsenz von Gates vorhanden. Was bedeutet das eigentlich?

Wir müssen zugeben, dass Bill Gates zumindest prophetisch ist. Er hat jahrelang behauptet, dass eine globale Killerpandemie kommen wird und dass wir nicht darauf vorbereitet sind. Am 18. März 2015 hielt Gates in Vancouver einen TED-Vortrag über Epidemien. An diesem Tag schrieb er in seinem Blog: „Ich habe gerade einen kurzen Vortrag über ein Thema gehalten, über das ich in letzter Zeit viel gelernt habe – Epidemien. Der Ebola-Ausbruch in Westafrika ist eine Tragödie – während ich dies schreibe, sind mehr als 10.000 Menschen gestorben.“ Gates fügte hinzu: „So schrecklich diese Epidemie auch war, die nächste könnte viel schlimmer sein. Die Welt ist einfach nicht bereit, mit einer Krankheit umzugehen – beispielsweise einer besonders virulenten Grippe -, die eine große Anzahl von Menschen sehr schnell infiziert. Von allen Dingen, die 10 Millionen Menschen oder mehr töten könnten, ist bei weitem die wahrscheinlichste eine Epidemie.“

Im selben Jahr, 2015, schrieb Bill Gates einen Artikel für das New England Journal of Medicine mit dem Titel „Die nächste Epidemie: Lehren aus Ebola“. Dort sprach er von einer speziellen Klasse von Medikamenten, bei der „Patienten eine Reihe bestimmter RNA-basierter Konstrukte erhalten, mit denen sie bestimmte Proteine ​​(einschließlich Antikörper) produzieren können. Obwohl dies ein sehr neuer Bereich ist, ist er vielversprechend, da es möglich ist, eine sichere Therapie ziemlich schnell entwickeln und in großem Maßstab herstellen zu können. Mehr Grundlagenforschung sowie die Fortschritte von Unternehmen wie Moderna und CureVac könnten diesen Ansatz letztendlich zu einem Schlüsselinstrument zur Eindämmung von Epidemien machen.“ Moderna und CureVac erhalten heute beide Mittel von der Gates Foundation und führen das Rennen um die Entwicklung eines zugelassenen COVID-19-Impfstoffs auf mRNA-Basis an.

2017 und Gründung von CEPI

Eine globale, grippeähnliche Pandemie ist in der Tat etwas, worauf Gates und seine gut ausgestattete Stiftung sich jahrelang vorbereitet haben. Im Jahr 2017 initiierte Gates während des Weltwirtschaftsforums in Davos zusammen mit den Regierungen von Norwegen, Indien, Japan und Deutschland sowie dem Wellcome Trust Großbritanniens die CEPI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Ihr erklärtes Ziel ist es, “die Entwicklung von Impfstoffen zu beschleunigen, die wir brauchen, um Ausbrüche künftiger Epidemien einzudämmen”. Er bemerkte damals, dass “ein vielversprechender Bereich der Impfstoffentwicklungsforschung die Nutzung der Fortschritte in der Genomik zur Kartierung der DNA und RNA von Krankheitserregern und zur Herstellung von Impfstoffen ist”. Wir werden darauf zurückkommen.

Die Veranstaltung 201

Bis 2019 gingen Bill Gates und die Stiftung mit ihren ……….