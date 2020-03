Wenn die Angst vor dem Coronavirus vorbei ist, wird das wirtschaftliche Armageddon bleiben!

“Nur ein Psychopath käme auf die Idee, diese Dinge zu tun, nur ein Psychopath würde davon träumen, andere Menschen auf diese Weise zu missbrauchen, nur ein Psychopath würde Menschen nur für Geld als weniger als Menschen behandeln. Die schockierende Wahrheit ist, dass sie, obwohl sie jetzt das meiste, wenn nicht sogar das ganze Geld haben, noch mehr wollen, sie wollen das ganze Geld, das ihr noch in euren Taschen habt, sie wollen alles, weil sie kein Mitgefühl mit anderen Menschen, mit anderen Kreaturen haben, sie haben kein Gefühl für die Welt, die sie ausbeuten, sie haben keine Liebe oder ein Gefühl des Seins oder der Zugehörigkeit, denn ihre Seelen sind tot, tot für alle Dinge, außer Gier und dem Wunsch, über andere zu herrschen. ~ Arun D. Ellis, Corpalism ~

Die Psychopathen unter uns sind die Mitglieder der herrschenden Klasse und ihre Marionetten in der Politik, und alle, die nach Macht über andere streben. Diejenigen in den höchsten Positionen sind die psychopathischsten und korruptesten von allen, und auch die gefährlichsten, aber im Grunde genommen sind alle, die über andere herrschen wollen, nicht der Bewunderung oder des Respekts würdig. Sie sind einfach böse. In einem Land, das behauptet, gleichberechtigt vertreten zu sein, obwohl das nie geschehen oder gar möglich war, haben heute ein Mann oder einige wenige die politische Autorität, das Verhalten und die Zukunft von allen Menschen unter ihrer Herrschaft zu bestimmen, und die Herde hat keine Vorstellung von dieser Wahrheit. Unwissenheit auf dieser Ebene ist nicht natürlich sondern das Ergebnis langfristiger Propaganda und Masseninduktion.

Wir befinden uns inmitten von etwas, das nur scheinbar in einem Science-Fiction-Roman hätte geschrieben werden können, aber jetzt Realität ist. Ein so genannter Virus, der angeblich für einige tausend Tote verantwortlich ist, hat es einer kleinen Zahl von Politikern ermöglicht, den größten Teil des Globus zu erobern. Ganze Länder machen dicht und führen verschiedene Formen des Kriegsrechts ein.

Reiseverbote werden jetzt allgemein gültig, und die herrschende Klasse fordert die totale Isolation ganzer Bevölkerungsgruppen. Gegenwärtig nennt man dies Selbstisolierung, was offensichtlich ein freiwilliges Verhalten wäre. Die Realität ist, dass jeder, dem gesagt wird, er solle sich selbst isolieren, und der dies nicht tut, mit der Waffe gezwungen wird, sich zu fügen. Das hat nichts mit Selbst- oder Freiwilligkeit zu tun, sondern ist das Ergebnis einer totalen despotischen Herrschaft. Während einige Formen des Kriegsrechts in Form von Ausgangssperren, Abriegelungen und Einschränkungen bereits in Kraft sind, sind weitere Kontrollmaßnahmen im Gange, und ein sehr invasiver medizinischer Ausnahmezustand scheint unmittelbar bevorstehend.

Diese Maßnahmen, die der Öffentlichkeit von den Regierungsorganen aufgezwungen werden, haben viele, wenn nicht sogar die meisten normalen wirtschaftlichen Aktivitäten gestoppt. Dies ist nicht mehr lokalisiert, sondern…..