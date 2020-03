Notstand – Italien, Tag 7 und eine geniale Idee

Heilige Corona, rette uns!

Man muss schon ehrlich sagen, aus dem Blickwinkel derjenigen, die diesen Irrsinn zu verantworten haben, ist das Ganze eine, zugegeben perfide, aber wirklich grenzgeniale Idee.

Zwinge die Menschen weltweit mit einer frei erfundenen, haarsträubenden und angstmachenden Geschichte, die medial, mit in Hyperschallmanie erschaffener, marktschreierischer Propaganda verbreitet wird, selbst-isolierter Gefangener in Einzel- bis maximal Sippenhaft zu werden und Staatsanwalt, Richter und Gefängniswärter in einer Person zu sein.

Trenne vorher Familien von den Alten und unzählige Paare voneinander, entziehe ihnen allen noch über Nacht die gesamte finanzielle Existenzgrundlage, indem du ein Berufsverbot über sie aussprichst, ihnen die Kunden verjagst und Sperrzonen verkündest.

Lege ihnen -quasi als Superlativ-Strafe- die Begleichung der Kosten ihres……