Kindesmissbrauch – Ex Scotland Yard Beamter & WHISTLEBLOWER Jon Wegder – DEUTSCH

Jon Wedger ist ein ehemaliger Kriminalbeamter des Scotland Yard, der sich dem Kampf gegen sexuellen Missbrauch, vornehmlich Kindesmissbrauch und dem Schutz von Whistleblowern verschrieben hat.

In seinem Gespräch mit Aline N. Brandstetter erzählt Jon, wie er bereits sehr früh während seiner Amtszeit von Kollegen und Behörden attackiert und bedroht wurde und weshalb Kindesmissbrauch bis zum heutigen Tage ein Tabu-Thema sowohl in den Medien als auch in der Politik ist. Inhalt:

Die Ausmaße des weltweiten organisierten Missbrauchs von Kindern, europaweite Polizeikorruption, die Rolle von Medien & Politik