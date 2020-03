Jacob Hornberger: Eine Abschaffung der Fed ist notwendig

Mike Gleason: Es ist mir nun ein Privileg, Jacob Hornberger zum ersten Mal bei uns begrüßen zu dürfen, den Gründer und Präsidenten von der Future of Freedom Foundation, einer gemeinnützigen Bildungsstiftung mit der Mission, das prinzipientreue Argument für die liberale Philosophie zu präsentieren. Hornberger stammt aus Texas, diente einige Jahre im US-Militär und schrieb ein Buch mit Namen “My Passion for Liberty.” Außerdem kündigte Jacob letzten Herbst seine Präsidentschaftskandidatur als Mitglied der liberalen Partei an und führt derzeit seine Kampagne durch, um als Kandidat der Partei nominiert zu werden.

Es ist uns eine große Ehre, ihn hier heute bei uns zu haben. Jacob, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, willkommen.

Jacob Hornberger: Nun, danke Mike. Es ist schön, hier zu sein.

Mike Gleason: Fangen wir damit an, dass Sie sich unseren Zuhörern vorstellen, damit sie eine Ahnung davon bekommen, welche Art Person und Kandidat Jacob Hornberger ist. Beginnen wir damit.

Jacob Hornberger: Okay. Ich wuchs in Laredo, Texas, auf einem Bauernhof am Rio Grande auf, knapp außerhalb des Stadtrandes. Und als Kind wollte ich schon immer Anwalt werden, weil mein Vater Anwalt war; ich bin mit ihm immer zum Gericht gegangen. Nachdem ich am Virginia Military Institute einen Abschluss in Wirtschaft machte, besuchte ich die juristische Fakultät der University of Texas und begann später, in Zusammenarbeit mit meinem Vater zu arbeiten.

Und nach etwa drei Jahren entdeckte ich den Libertarismus, der den Verlauf meines Lebens vollkommen veränderte. Ich begann liberale Bücher zu verschlingen…..