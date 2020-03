China kauft wieder US-Staatsanleihen, die Fed auch!

Foto: Kenishirotie – Fotolia)

Sechs Monate in Folge waren die Bestände an US-Staatsanleihen in chinesischem Besitz rückläufig. Im Januar sind sie erstmals seit Juni 2019 wieder gestiegen. Und auch die Fed hilft nun wieder bei der US-Staatsfinanzierung.

US-Staatsanleihen

Das US-Finanzministerium hat neue Zahlen zu den ausländischen Haltern von US-Staatsanleihen veröffentlicht. Demnach ist die entsprechende Verschuldung im Ausland im vergangenen Januar um 2,4 Prozent auf 6.857 Milliarden US-Dollar angestiegen.

Gläubiger China und Japan

Erstmals seit Juni 2019 hat auch China seine Bestände an…..