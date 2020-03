China ist im Hybridkrieg mit den USA verwickelt

Die Folgen des Covid-19-Ausbruchs bringen Peking und Washington auf Kollisionskurs

AFP

Unter den unzähligen, weltbewegenden geopolitischen Auswirkungen des Coronavirus ist eine davon bereits deutlich sichtbar. China hat sich neu positioniert. Zum ersten Mal seit dem Beginn der Reformen von Deng Xiaoping im Jahr 1978 betrachtet Peking die USA offen als Bedrohung, wie Außenminister Wang Yi vor einem Monat auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf dem Höhepunkt des Kampfes gegen das Coronavirus erklärte.

Peking ist vorsichtig, indem es schrittweise die Erzählung gestaltet, dass die Führung von Anfang an wusste das der Coronovirus-Angriffs unter einem hybriden Kriegsangriff stand. Die Terminologie von Xi ist ein wichtiger Anhaltspunkt. Er sagte zu Protokoll, dass dies ein Krieg war. Und als Gegenangriff musste ein “Volkskrieg” geführt werden.

Außerdem beschrieb er das Virus als Dämon oder Teufel. Xi ist ein Konfuzianist. Im Gegensatz zu einigen anderen alten chinesischen Denkern war Konfuzius nicht bereit, über übernatürliche Kräfte und das Gericht im Jenseits zu diskutieren. In einem chinesischen kulturellen Kontext bedeutet Teufel jedoch “weiße Teufel” oder “fremde Teufel“: guailo auf Mandarin, gweilo auf Kantonesisch. Das war Xi, der eine kraftvolle Aussage in Form eines Codes machte.

Als Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, in einem ernsten Tweet die Möglichkeit äußerte, dass “es die US-Armee sein könnte, die die Epidemie nach Wuhan gebracht hat” – die erste diesbezügliche Meldung eines Spitzenbeamten – schickte Peking einen Versuchsballon hoch, um zu signalisieren, dass die Handschuhe endlich ausgezogen seien. Zhao Lijian stellte eine direkte Verbindung zu den Militärspielen in Wuhan im Oktober 2019 her, an denen eine Delegation von 300 US-Militärs teilnahm.

Er zitierte direkt den US-CDC-Direktor Robert Redfield, der letzte Woche auf die Frage, ob einige Todesfälle durch das Coronavirus posthum in den USA entdeckt worden seien, antwortete, dass “einige Fälle die heute in den USA tatsächlich auf diese Weise diagnostiziert worden sind”.

Zhaos brisante Schlussfolgerung ist, dass Covid-19 in den USA bereits in Kraft war, bevor es in Wuhan identifiziert wurde – aufgrund der inzwischen vollständig dokumentierten Unfähigkeit der USA, Unterschiede im Vergleich zur Grippe zu testen und zu verifizieren.

Hinzu kommt, dass die Genomvariationen des Coronavirus im Iran und in Italien sequenziert wurden und sich herausstellte, dass sie nicht zu der Sorte gehören, die Wuhan infizierte, und dass die chinesischen Medien nun offen Fragen stellen und einen Zusammenhang mit der Schließung des “unsicheren” militärischen Biowaffenlabors in Fort Detrick im August letzten Jahres, den Militärspielen und der Wuhan-Epidemie herstellen. Einige dieser Fragen waren wurden auch in den USA selbst gestellt , blieben aber unbeantwortet.

Zusätzliche Fragen bleiben über das undurchsichtige Ereignis 201 in New York am 18. Oktober 2019 bestehen: eine Probe für eine weltweite Pandemie, die durch ein tödliches Virus – das zufällig das Coronavirus ist – verursacht wird. Dieser großartige Zufall ereignete sich einen Monat vor dem Ausbruch in Wuhan.

Die Veranstaltung 201 wurde von der Bill & Melinda Gates Foundation, dem Weltwirtschaftsforum (WEF), der CIA, Bloomberg, der John Hopkins Foundation und der UNO gesponsert. Die World Military Games wurden in Wuhan genau am selben Tag eröffnet.

Unabhängig von seinem Ursprung, der immer noch nicht abschließend geklärt ist, stellt Covid-19, so sehr Trump auch über das “chinesische Virus” twittert, schon jetzt immens ernste Fragen zur Biopolitik (wo ist Foucault, wenn wir ihn brauchen?) und zum Bioterror.

Die Arbeitshypothese vom Coronavirus als einer sehr mächtigen, aber nicht…….