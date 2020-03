Ist Bellingcats “MH17-Forensiker” Timmi Allen ein Hochstapler?

Olaf Neitsch alias Timmi Allen spielt eine zentrale Rolle bei der MH17-Untersuchung der Rechercheplattform Bellingcat, die Russland des Abschusses des Flugzeugs bezichtigt. Mit der Wahrheit nimmt es Neitsch offenbar nicht so genau, zumindest was seine eigene Vita betrifft.

Vergangene Woche hat in den Niederlanden nach sechs Jahren Ermittlungen der Strafprozess zum Abschuss des Flugs MH17 der Malaysia Airlines über der Ukraine begonnen. Angeklagt sind drei Russen und ein Ukrainer, die das Luftabwehrsystem “Buk” von Russland aus in die Ukraine transportiert haben sollen. Mit der Rakete sei die Passagiermaschine später abgeschossen worden, so die Anklage. Die Gerichtsverhandlung findet in Abwesenheit der Angeklagten statt. Hier weiter…..