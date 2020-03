Die Antwort des US-Kapitalismus auf die Corona-Pandemie: Nichts für die Gesundheitsversorgung, unbegrenztes Geld für die Wall Street

Menschen gehen in Hongkong an einer elektronischen Tafel vor einer Bank vorbei, die den dortigen Aktienindex zeigt. Dienstag, 3. März 2020 (Foto: AP/Kin Cheung)

Am Wochenende nahm die Coronavirus-Pandemie unter der gesamten Weltbevölkerung weiter zu, wobei sich die Zahl der Fälle in Italien und den Vereinigten Staaten verdoppelte und bis Montagabend in insgesamt 148 Ländern Infektionen gemeldet wurden.

Am Montag gab Italien erstaunliche 3.233 neue Fälle und 349 neue Todesfälle bekannt, während die Vereinigten Staaten 669 neue Fälle und neun neue Todesfälle hinzufügten. Weltweit sind (Stand Montagabend) 179.000 Fälle mit mehr als 7.000 Toten zu verzeichnen.

Am Wochenende warnte Anthony Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, davor, dass „es möglich ist“, dass…..