Auch am 25. März Hinrichtung in Texas

Der US-Bundesstaat Texas will am 25.3.2020 den wegen Mordes im Jahr 2003 an seiner Mutter zum Tode verurteilten Tracy Beatty (58) hinrichten. Seit 16 Jahren ist er den schrecklichen Bedingungen im Todestrakt von Texas ausgesetzt.

Tracy Beatty soll seine Mutter (62) erwürgt und später in ihrem Hinterhof begraben haben. Beatty hatte bereits zwei Hinrichtungstermine in 2009 und 2015, doch er bekam jeweils einen Aufschub.

Texas betreibt eine sehr aggressive Todesstrafenpolitik und sollte Tracy Beatty exekutiert….