Himmel hilf den Italienern – alle sterben, nur die Deutschen nicht – COVID-19 Update

Das heutige COVID-19-Update ist einmal mehr von den Zahlen für Italien überschattet:

3.590 neu Infizierte, 368 Tote, das ist die Bilanz seit gestern. Mittlerweile befinden sich 1.672 Menschen in der Kategorie derjenigen, die ernsthaft erkrankt sind, eine Kategorie, die, wie Ergebnisse aus China zeigen, eine Mortalität von rund 50% aufweist. Ernsthaft Erkrankte werden auf der Intensivstation behandelt, benötigen intensive Betreuung und in vielen Fällen künstliche Beatmung. Wer in dieser Kategorie gezählt wird, kann eine Münze werfen, um seine…..