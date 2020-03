Corona Virus: Warum ist gerade Italien der Hot Spot in Europa?

virusCC0 Public Domain

Die Medien überstürzen sich in der Berichterstattung über den Corona Virus. Bloß eine Frage wird nicht aufgegriffen. Warum ist in Europa gerade Italien davon so schwer betroffen?

Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen sind noch nicht abzusehen. Zumindest bis zur Oster-Woche gibt es massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Betroffen davon sind nicht nur Schulen und Universitäten sondern vor allem eine Vielzahl von Unternehmen, von der großen AUA bis hin zum kleinen Beisl. Die Auswirkungen wird auch das Budget zu spüren bekommen, weil Stützungsmaßnahmen unausweichlich werden, zumal es bei so manchen Betrieben um echte existentielle Probleme geht. Und auch die EU wird sich noch einiges einfallen lassen müssen. So für Italien, das schon bisher wirtschaftlich mehr als nur kränkelte und nun zu einem Mühlstein für die gesamte Union und für den Euro zu werden droht.

Ein Virus, der den Stiefel Europas befallen hat

Die Regierung in Rom wird sich alsbald aber auch mit der Frage…..