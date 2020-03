Achtung „Alles-Crash“ – Darum muss man Gold besitzen!

In einer epochalen Krise geht es nicht darum, was an der Börse den höchsten Preis erzielt, sonders was am Ende wirklich werthaltig ist. Jetzt geht es um die Grundversorgung. Gold triumphiert, wenn sich der Nebel lichtet.

Goldpreis sinkt mit

Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Handelstagen nicht so entwickelt, wie viele Anleger das erwartet haben. Siehe auch: Gold mit schweren Verlusten – Das ist passiert! In Zeiten von Finanzkrise und Liquiditätsnot sind die roten Zahlen an den Börsentafeln nichts anderes als ein Zeichen für die Vernichtung von Finanzvermögen. In den vergangenen Jahren gab es eine wahre Flut an neuem Kreditgeld, das nun wieder aus dem System gespült wird. Notenbank und Regierung bemühen sich jetzt….