Putin: Die Deutschen waren wütend auf mich, weil ich mich gegen die Amerikaner ausgesprochen hatte, jetzt sagen sie genau das, was ich gesagt habe.

Tatsächlich existiert Europa von Lissabon bis Wladiwostok geopolitisch gesehen nicht mehr.

Aber es hat nie existiert. “Nicht mehr!

Sie sprechen jetzt über etwas, das es nie gegeben hat und als ob es etwas ist, das wir verloren haben.

Damals sprach de Gaulle über ein Europa vom Atlantik bis zum Ural.

Dann erweiterte ich diese Idee ein wenig und sagte: warum in den Ural, warum nicht in den Pazifik, in den Fernen Osten?

Aber ich denke, wir sollten es anstreben.

War Ihre Münchner Rede eine Überreaktion?

Keineswegs. Jetzt wiederholen sie alles, was ich gesagt habe. Zum Beispiel die deutsche Führung.

Sie wiederholen es fast Wort für Wort…

Sie waren damals wütend auf mich, sie sagten, warum haben Sie das getan?

Sie waren beleidigt.

Nein. Sie waren wütend, weil, nun ja, es war ein bisschen unhöflich, zur falschen Zeit; “warum haben Sie das getan”.

Und was habe ich gesagt?

Ich sagte, dass es unzulässig ist, dass ein Land wie die USA, seine Gerichtsbarkeit über seine Landesgrenzen hinaus ausdehnt.

Heute sagt die deutsche Führung genau das, dass es unzulässig ist, dass ein Land, wie die USA, seine Gerichtsbarkeit über die Landesgrenzen hinaus ausdehnt.

dass die Vereinigten Staaten sekundäre Sanktionen verhängen, d.h. gegen Unternehmen, die keine Beziehung zu den Vereinigten Staaten haben,

und versuchen zu verhindern das ihre Nationalen Interessen verfolgt werden.