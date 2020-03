Parasiten im menschlichen Körper

Dieser Film ist für Kinder und empfindliche Menschen verboten. Darin sind Aufnahmen von chirurgischen Eingriffen am Herzen und Gehirn und nur für starke Nerven .

Mittlerweile dürfte das Problem bekannt sein und trotzdem ist es ein ebenso grosses Tabuthema wie der Tod und Sterbeprozess selber.

Doch nach WHO liegt bereits in 1/4 aller Todesfälle die Ursache bei den Parasiten.

Achtung Haustierbesitzer! 99,9% von “uns” sind davon betroffen.

Eine Ansteckung durch Nahrung und Wasser ist ebenso möglich wie durch Kontakt (Schmierinfekt.) und sogar über die Atemluft.

Das einzige was uns an natürlichem Weg bekannt ist, sind Fasten und gezielte Parasitenkur mit Kräutern.

Anzeichen für Parasiten:

