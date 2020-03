Kleinster Dino in Bernstein entdeckt

Vogelähnlicher Saurier war nur so groß wie die kleinste Kolibriart

In diesem Stück Bernstein ist etwas ganz Besonderes eingeschlossen: der Schädel eines nur Kolibri-großen Sauriers. © Xing Lida

Spannender Fund: Paläontologen haben in einem 99 Millionen Jahre alten Stück Bernstein den Schädel eines vogelähnlichen Dinosauriers entdeckt. Das Besondere ist seine Größe: Mit nur wenigen Millimetern Länge scheint er zu einer Spezies im Miniformat zu gehören. Dieser Saurier war demnach nur so groß wie der kleinste heute lebende Kolibri. Das macht ihn zum kleinsten bekannten Dinosaurier und liefert spannende neue Einblicke in die Evolution von Dinosauriern und Vögeln.

Bernstein kann Teile von Pflanzen, Tieren und anderen Organismen über Jahrmillionen hinweg fast unverändert erhalten. Darin eingeschlossene Relikte…..