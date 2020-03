China und der Iran beschuldigt US-Militärs für den Ausbruch des Coronavirus

‘Wo war Ihr Patient Null? Chinesischer Beamter spekuliert, dass die USA den Virus bei den Armeespielen in Wuhan verbreiteten.

Das US-Militär könnte den Ausbruch des Coronavirus in der chinesischen Stadt Wuhan – dem Epizentrum der Virusepidemie – ausgelöst haben, behauptete Peking am Donnerstag und weitete den auf den Handel ausgerichteten Krieg zwischen den beiden Nationen auf das Gebiet eines biologischen Angriffs aus.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020