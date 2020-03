30.000 Soldaten kommen ohne Masken in Europa an

In einem Europa, das durch das Coronavirus geschlossen wurde, öffnet die EU ihre Türen für die US-Armee. Könnte der Verteidiger zum Invasoren Europas werden?

Die Vereinigten Staaten von Amerika demonstrieren ihre Macht, indem sie den größten Truppentransfer in Europa anlässlich der Defender Europe 20 Manöver organisieren. Dieses Land, das erst vor wenigen Jahren seine Soldaten ohne Vorwarnung bei seinen Atomtests geopfert hat, trifft keine Vorkehrungen für seine Soldaten, die mit der Corona-Virus-Epidemie konfrontiert sind.

Die Vereinigten Staaten haben die Warnung vor dem Coronavirus in Italien auf Stufe 3 erhöht – (“nicht notwendige Reisen vermeiden”) und für die Lombardei und Venetien auf Stufe 4 (“nicht reisen”), also auf die gleiche Stufe wie für China. Die Fluggesellschaften American Airlines und Delta Air Lines haben alle ihre Flüge zwischen New York und Mailand gestrichen. US-Bürger, die nach Deutschland, Polen und in andere europäische Länder reisen, sind auf Alarmstufe 2 und müssen “erhöhte Vorsichtsmaßnahmen” treffen.

Aber es gibt eine Kategorie von US-Bürgern, die von diesen Standards…..