Notstand – Italien, Tag 2

Preisfrage: Wie macht „die EU“ das?

Antwort: Natürlich indem sie Geld aus der Luft in Form von Krediten erschafft, mit dem bloßen Eintippen der unglaublichen Zahl in einen Computer. Diese Gelder werden dann den Ländern bereitgestellt, die, respektive die dort herrschende Kaste, sich dann natürlich äußerst gerne daran bedienen, denn es spült Geld in ihre ach so leeren Hosensäcke Kassen.

Praktisch, so eine erfundene Pandemie, nicht wahr?