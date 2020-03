China tätigte im Vorfeld des Virus gigantische Hamsterkäufe und Rüstungsausgaben

Der Plan des US-Establishments geht auf: China wächst konstant als Bedrohung, vor der man die Welt später “retten” muss. Noch ist die Gefahr mangels Berichterstattung in den Massenmedien und mangels Klartext an den Universitäten nicht genügend in den Köpfen der westlichen Bürger angekommen. Das wird sich ab 2020 ändern. Die Kommunisten haben im Pazifik eine neue Luftkontrollzone definiert und boten unter anderem einen neuen Flugzeugträger auf, um Großmachtansprüche zu demonstrieren. Die USA und Japan verletzten bewusst diese willkürlich gezogene Grenze und schauen, wohin die Reise geht. Die chinesische Regierung droht natürlich militärische Reaktionen an bei Missachtungen der neuen “Verteidigungszone”. Man streitet vordergründig mit Japan um eine unbewohnte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer, in Wirklichkeit…

