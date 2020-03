chelsea manning hat vor wenigen stunden einen selbstmordversuch unternommen.

die whistleblowerin war eine der wenigen us-soldaten, die (im wahrsten sinn) EIER bewiesen hat: sie tat das, was jeder MENSCH in ihrer situation tun sollte. sie machte unfassbare menschenrechtsverbrechen der us-regierung via wikileaks öffentlich. manning wird sein 10 jahren in einzelhaft gehalten und gefoltert. nachdem sie 2017 kurzzeitig entlassen wurde, wurde manning im märz 2019 erneut in beugehaft genommen und gefoltert, um sie zu einer aussage gegen julian assange zu zwingen.

manning blieb standhaft und wurde nach 60 tagen entlassen. nur um wenig später, im mai 2019, erneut verhaftet zu werden. manning erklärte, sie würde lieber VERHUNGERN, als gegen julian assange und wikileaks auszusagen. seitdem versucht man sie zusätzlich zur folter auch mit absurden geldstrafen zu brechen: 1.000 $ pro tag unmenschlicher haft brummt ihr das LAND DER FREIHEIT & DEMOKRATIE aktuell auf. im moment steht der zähler bei 255.000 $. nils melzer, hochrangiger vertreter der uno, erklärte zuletzt im dezember die beugehaft von manning nach jeder denkbaren rechtssprechung als unrechtmäßig. interessiert aber irgendwie weder die humanistischen vorkämpfer unserer elite, noch die deutsche presse. weiterhin erklärte melzer in einem öffentlichen brief an die us-regierung, dass die inhaftierung von manning “alle elemente von folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender bestrafung erfüllt.” manning blieb standhaft. nahezu völlig auf sich allein gestellt, konnte sie 10 jahre lang nicht gebrochen werden. von denselben verbrechern, von denen SIE als verbrecherin behandelt wird: weil sie deren verbrechen enthüllte. vor wenigen stunden unternahm sie im gefängnis in alexandria im us-bundesstaat virginia einen gescheiterten selbstmordversuch und liegt seitdem im krankenhaus. chelsea steht in einer reihe mit julian assange, edward snowden und anderen ECHTEN helden. und deswegen dürfen wir sie nicht ihrem schicksal überlassen. keinen von ihnen. echt nicht. Chelsea Manning attempted suicide in jail, lawyer says Markus Gelau