Wo ist die Empörung darüber, dass Netanjahu versucht hat, sich in die US-Wahl einzumischen?

Speaking via satellite feed from Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the AIPAC policy conference in Washington, March 26, 2019. KEVIN LAMARQUE/ REUTERS Übernahme aus Mondoweiss

„Zunächst einmal, wenn Sie an einer ausländischen Einmischung in unseren Wahlen (der USA) interessiert sind, zählt das, was die Russen vielleicht getan haben, kaum oder wiegt in der Waagschale im Vergleich zu dem, was ein anderer Staat tut, offen, unverschämt und mit enormer Unterstützung“.

Noam Chomsky

In den letzten vier Jahren gab es eine nationale Debatte über das Ausmaß der russischen Einmischung in die Wahlen von 2016. Das Thema könnte auch im Jahr 2020 den Diskurs dominieren. Letzten Monat warnten Geheimdienstbeamte die Mitglieder des Parlaments, dass Russland sich angeblich in die Bemühungen um die Wiederwahl von Trump einmischt.

Die Besorgnis über Putins Einfluss auf die Wahlen in den USA hat unzählige Artikel und eine enorme Berichterstattung in den Kabelnachrichten hervorgerufen. Sie hat auch eine Untersuchung wegen Amtsenthebungsverfahrens angeheizt. Eklatante Wahlinterventionen aus anderen Ländern werden jedoch….