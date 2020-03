Rolf Kron: Corona Virus – Hat der Wahnsinn System?

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Corona Virus. Ausgebrochen in Wuhan / China. Nach dem SARS Virus – das 2003 für Schlagzeilen sorgte – folgte 2009 die “Schweinepest”. Und auch die “Vogelgrippe” hielt die Welt in Atem. Das scheint alles vergessen, denn nun gilt: Rette sich wer kann. Die Medien überschlagen sich mit Meldungen. Man hört sogar von Hamsterkäufen in den Supermärkten. Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken sind ausverkauft. Ganze Gebiete werden abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt. Was ist da los? Und was ist das überhaupt für ein Virus, das die Welt in den Wahnsinn zu treiben scheint?

