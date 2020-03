IHR WERDET ALLE STERBEN!!! WEGEN MEXIKANISCHEM BIER!!! Teil IV

Wahrlich, es sind alle wichtigen Zutaten für einen Kataklysmus jetzt vorhanden.

Alles ist ein abgestimmtes Zusammenspiel der (meisten) Mächtigen, das uns in dieser scheinbar chaotischen Inszenierung dargeboten wird. Nichts mehr ist jetzt Zufall, denn den gibt es so oder so nicht – am allerwenigsten in der (Geo-)Politik.

Die beiden Artikel (1, 2) haben trotz der alles andere als lustigen Entwicklung meine Phantasie geradewegs befügelt.

Wahrscheinlich gibt es sehr bald Neuigkeiten aus den Virenforschungsanstalten der WHO, der Nato, UNO, Bill- & Melinda-Gates-Stiftung und aus dem Kreis….