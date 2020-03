Die Coronavirus-Pandemie und das Scheitern des Kapitalismus

Polizisten und Soldaten kontrollieren Passagiere am Mailänder Hauptbahnhof, 9. März 2020. (Claudio Furlan/LaPresse über AP)

Am Montag erlitt der Dow Jones Aktienindex seinen schlimmsten Einbruch in der Geschichte, als sich die Auswirkungen der globalen Coronavirus-Pandemie in einem Ausverkauf an den Märkten manifestierten.

Der Dow fiel um 2.013 Punkte oder 7,79 Prozent. Der Rückgang war so schnell, dass er zum ersten Mal seit 23 Jahren eine Stromunterbrechung auslöste, was zur Einstellung des Handels für 15 Minuten führte. Aktien von Energieunternehmen fielen um erstaunliche 20 Prozent, gefolgt von Finanztiteln, die um 11 Prozent fielen, da die Renditen der US-Staatsanleihen inmitten einer beispiellosen Flucht in Sicherheit auf ein Rekordtief fielen.

Der Ausverkauf erfolgte vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung der globalen Coronavirus-Pandemie und insbesondere der Ereignisse in Italien, wo die Regierung eine landesweite Zwangsquarantäne ankündigte.

Im Laufe des Wochenendes wurde immer deutlicher, dass es den…..