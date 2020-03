In London hat der Prozess gegen Julian Assange begonnen. Erstmals wird hierbei der Antispionageparagraf in den USA gegen einen Journalisten eingesetzt. Gezielt wird ein Präzedenzfall geschaffen, um die Presse in ihrer Berichterstattung über die USA weltweit zu knebeln. Der laufende Auslieferungsprozess in London erinnert bereits an totalitäre Regime. Der Neoliberalismus zeigt nun das wahre Gesicht seiner „Globalisierung“. Des Pudels Kern ist Totalitarismus als Marktwirtschaft.