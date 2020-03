Das war‘s! Die Party ist vorbei. Die Welt steht jetzt vor dem schwerwiegendsten ökonomischen und sozialen Abschwung der modernen Gegenwart (18. Jh.). Wir treten jetzt in eine globale Krisenphase ein, welche die Welt auf sehr lange Zeit verändern wird. Für alle, die sich mit Geschichte beschäftigen und in den letzten Jahren meine Artikel gelesen haben, dürfte dies keine Überraschung sein. Auch viele andere haben vor genau solchen Entwicklungen gewarnt. Doch da die Leitmedien nie über die Exzesse in der Welt reden oder die bestehenden Risiken, sind heute 99,9% der Menschen auf die demnächst anstehenden Entwicklungen vollkommen unvorbereitet.

Der 4.000-Punkte-Fall im Dow ist nur der Anfang

Der 14%-Verlust im Dow letzte Woche und ähnliche Bewegungen an vielen Märkten weltweit sind bloß der Anfang. Ich habe Investoren in den letzten Wochen vor diesem Aktienmarkteinbruch gewarnt. In meinem Artikel vom 26. Januar schrieb ich “Aktieneinbruch und Goldwelle in den Startlöchern” und am 9. Februar schrieb ich erneut “In der Krise: Untergang der Aktien – Aufstieg des Goldes”. Mit dem 4.000-Punkte-Verlust im Dow von letzter Woche haben wir den Beginn des Aktienmarkteinbruchs erlebt. Die Gold-Welle wird noch kommen. Wahrscheinlich werden wir in Kürze weitere starke Verluste an den Aktienmärkten sehen.

Aus fundamentaler Sicht war es schon seit einiger Zeit klar, dass die…..