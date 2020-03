COVID-19 Update: Wer soll diesen Zahlen glauben?

Die Fallzahlen für Deutschland steigen, wie vorherzusehen war.

Die derzeitige Anzahl von auf COVID-19 positiv Getesteten im Vergleich zu anderen Ländern findet sich in der folgenden Abbildung.

Die Fallzahlen steigen in Deutschland wie in anderen Länder und gleichzeitig ereignet sich ein deutsches Wunder: Während in anderen Ländern die Anzahl der Toten und Schwererkrankten von Tag zu Tag steigt, stagnierst sie in Deutschland. Die neun an COVID-19 Erkrankten, die für Deutschland als schwere Fälle in der vorletzten Spalte ausgewiesen werden, werden dort schon seit Wochen ausgewiesen. Keine Veränderung. Es werden nicht mehr, es werden nicht weniger. Es kommen zwei Tote dazu. Die Anzahl…..