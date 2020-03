Coronavirus: Damit sollten Sie sich eindecken

© istock

Produktionsstopps, abgerissene Lieferketten und leergeräumte Supermärkte wegen des Coronavirus: Die Österreichische Gesellschaft für Krisenvorsorge und der Zivilschutzverband ermahnen die Österreicher, sich Vorräte anzulegen. Was Sie zuhause haben sollten.

Leere Regale in den Supermärkten in der Region Mailand. Nur einen Tag nachdem die Corona-Epidemie Teile der Lombardei und Venetiens erreicht hat ist das für viele Unvorstellbare eingetreten. Orte sind von der Außenwelt abgeriegelt, in den Supermärkten sind die Regale und Lager leergeräumt. Aus Sorge vor eine längeren Quarantäne haben sich die Menschen in der Region mit Vorräten eingedeckt. Hier mehr…..