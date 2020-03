Wie Russland die Einigung zwischen den USA und den Taliban einschätzt

Die USA und die Taliban haben ein Abkommen über einen Truppenabzug aus Afghanistan unterzeichnet. Wie wird das in Russland aufgenommen?

Ich habe über das Abkommen schon berichtet, als es unterzeichnet wurde, daher will ich das an dieser Stelle nicht alles wiederholen. Deshalb nur in Kürze: Es wurde vereinbart, dass die USA und die Nato innerhalb von 14 Monaten abziehen, dass die Taliban mit der afghanischen Regierung Friedensverhandlungen aufnehmen und dass die Taliban die Kriegshandlungen einstellen. Ansonsten würde die USA aus dem Abkommen wieder aussteigen.

Das müssten die USA eigentlich dann jetzt tun, denn die Taliban haben weiterhin Angriffe durchgeführt, die so schwer waren, dass die USA mit Luftangriffen…..