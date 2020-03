Gegen westliche Kriegstreiberei – Friedensgruppe schreibt an Menschen in Russland

© CC0 / Spc. Jordyn Worshek / Spartan Soldiers Leave for Defender 2020

Die bundesdeutsche Friedensbewegung protestiert aktiv gegen das im Januar angelaufene US-Großmanöver „Defender Europe 2020“. Die „Berliner Friedenskoordination“ hat sich deshalb mit einem Offenen Brief an die Menschen in Russland gewandt. „Wir lehnen Krieg ab“, heißt es darin ebenso wie: „Russland ist unser Nachbar.“