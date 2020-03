Evo Morales, Kandidat für den Friedensnobelpreis 2020

Es ist mir eine Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass ich den Genossen Evo Morales Ayma für den Friedensnobelpreis für das Jahr 2020 vorgeschlagen habe.

Unser geliebtes Schwesterland Bolivien, das am meisten verarmte Südamerikas, wurde 2019 von der UNO zum ersten Mal in seiner Geschichte zu einem Land mit hoher menschlicher Entwicklung erklärt. Dies war kein Zufall. Seit 2006 führte der erste indigene Präsident in der Geschichte Lateinamerikas einen plurinationalen, revolutionären und gewaltfreien Prozess an, der ein Vorher und Nachher im…..