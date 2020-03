Die YouTube Wahrheitsbewegung – nur ein CIA-Methadonprogramm für Wutbürger? Q US Denk-Kunstwerk 2020

Nach 15Jahren US-Unternehmen YouTube in Deutschland: GANZ EINFACHE FRAGEN DIE SICH JEDER STELLEN SOLLTE: CUI BONO = WEM NÜTZT DAS GANZE DEUTSCHE YOUTUBE-UNTERHALTUNGSPROGRAMM ohne reale Lösung zur sog. “deutschen Frage” TATSÄCHLICH? Was geht uns Deutsche das “American First”- Programm des Milliardärs Donald J. Trump für die US-amerikanische Finanz- Wirtschafts- & Rüstungslobby an? Wo sind außer Verweise auf das Q-US-Seitennetzwerk, die nur das American First Programm für die Finanz-, Wirtschafts- & Rüstungslobby sowie zumeist nur Theorien wiederspiegeln, die KONKRET beweiskräftigen verifizierbaren Ursprungsquellen zu den ganzen Q-Geschichtenerzählungen/ HÖRENSAGEN/ Auslegungen, Meinungen, Glauben bzgl. der Befreiung eines Unternehmens Deutschland AG – Germany – BRD? Warum werden – wenn überhaupt- als “Beweise” häufig nur ungeprüfte US-Q-Netzwerk-Quellen und “Übersetzungen” angeboten?

