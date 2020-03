Der Coronavirus in 5 Minuten erklärt | Dr. med. Ingfried Hobert | Naturmedizin

Die gute Nachricht vorneweg: Die Chance, dass Sie am Coronavirus sterben ist sehr gering. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit an einer Coronaren Herzerkrankung zu sterben umso grösser! Zumindest statistisch gesehen.

Täglich sind wir Millionen von Viren und Bakterien ausgeliefert. MILLIONEN! und wir sprechen nur über diesen einen Virus. Und dies nicht, weil er so viel gefährlicher ist als alle anderen. Allein in Europa starben 2019 geschätzte 44 000 Menschen nur an der Influenza Grippe – In Deutschland waren es 2017/18 geschätzte 20 000 Tote.

Der Coronavirus verbreitet die Panik, die uns der Hunger in der Welt oder der Mikroplastik in der Luft schon längst hätte machen sollen…