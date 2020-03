Syrienkrieg: Wie denken die Syrer vor Ort?

Eine gefährliche Eskalation zwischen der Türkei und Russland scheint im Syrienkrieg durch den aktuellen Waffenstillstand abgewendet – doch viele Gefahren durch unterschiedliche Interessen bleiben.

Nach dem Treffen von Putin und Erdogan: Hält die Waffenruhe in Syrien?

Nachdem sich Putin und Erdogan in Moskau auf eine Waffenruhe im syrischen Idlib geeinigt haben, hält der Waffenstillstand bisher weitgehend. Über die Lage in der syrischen Provinz Idlib hat das russische Fernsehen in der Sendung „Nachrichten der Woche“ berichtet. Ich habe den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Was geschieht jetzt in Idlib und ist es möglich, die vereinbarte Waffenruhe einzuhalten?

Die Straße zwischen Damaskus nach Aleppo am Tag nach dem Moskauer Treffen zwischen Putin und Erdogan. Auf der M-4 fahren wieder Busse. Die Straße, die…..