Gold – jetzt noch einsteigen? (Wie geht es weiter?)

Das wahre Geld Gold steigt von Rekord zu Rekord. Wer diesem Kanal gefolgt ist, kann schon eine staatliche Rendite von 20-30 % verbuchen. Doch wie geht es jetzt weiter? War es das oder geht es erst richtig los? Warum ist der Kurs so volatil und was sollte man kaufen? Münzen oder Barren und welche genau? Welches Kursziel sieht Marc Friedrich? All diese Fragen beantwortet Dr. Gold Marc Friedrich heute im Video!

….passend dazu….

Markt Massaker: Öl fällt 30%, Dow -1000

Saudis geben den Ölpreis frei. OPEC zerbricht. WTI Öl stürzt auf 30 Dollar / Barrel. Extreme Auswirkungen auf Finanzmärkte befürchtet. Dow Jones vorbörslich -1000 Punkte. Kriegserklärung an USA? Norwegische Krone kollabiert.

Nach dem vielleicht dramatischsten Wochenende seit dem “Lehman-Sonntag”, nachdem Saudi-Arabien einseitig beschlossen hatte, den Markt mit stark vergünstigtem Öl zu überschwemmen, um die Konkurrenz zu zerschlagen (was jedoch nach hinten losgehen und bald zu Unruhen in Riad führen könnte), reagieren die Märkte angemessen, und wie am….