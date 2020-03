Der Einfluss auf die öffentliche Meinung ist einer der Hauptfunktionen des Informationsraums, der heute nicht nur durch Fernsehen, Radio und Printmedien, sondern auch durch das Internet und soziale Netzwerke dargestellt wird. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die CIA besonders darauf konzentriert, die Kontrolle über das Informationsfeld zu erlangen, und nach Wegen sucht, es zu beeinflussen.

So begann die Agentur Mitte des letzten Jahrhunderts eine groß angelegte Geheimoperation namens Mockingbird auf dem Territorium der USA und im Ausland. Die meisten Dokumente im Zusammenhang mit dieser Operation sind noch klassifiziert. Ziel der Operation Mockingbird war es, die Kontrolle der CIA über die Medien und den Informationsraum in Amerika und darüber hinaus zu sichern, indem ein umfangreiches Netzwerk von Agenten in führenden Publikationen, Nachrichtenagenturen, Radio und Fernsehen auf der ganzen Welt aufgebaut wurde.

Nach zahlreichen Beweisen für illegale CIA-Aktivitäten in den Medien, einschließlich solcher, die durch die Operation Mockingbird durchgeführt wurden, wurde 1975 im US-Senat eine spezielle Arbeitsgruppe namens Church Committee (benannt nach Senator Frank Forrester Church III, einem Demokraten aus Idaho) eingerichtet. Die Kommission wurde später in den ausgewählten Geheimdienstausschuss des Senats umgewandelt.

1976 erstellte das Komitee sogar einen separaten Bericht, in dem die Einmischung der CIA in die US-amerikanischen und ausländischen Medien detailliert beschrieben wurde, um die Öffentlichkeit falsch zu informieren. In dem Bericht heißt es insbesondere: „Die CIA unterhält derzeit ein Netzwerk von mehreren hundert ausländischen Personen auf der ganzen Welt, die Informationen für die CIA bereitstellen und zuweilen versuchen, die Meinung durch den Einsatz verdeckter Propaganda zu beeinflussen. Diese Personen bieten der CIA direkten Zugang zu einer Vielzahl von Zeitungen und Zeitschriften, zahlreichen Pressediensten und Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsendern, kommerziellen Hook-Verlagen und anderen ausländischen Medien.“

Nach Untersuchungen und Anhörungen des US-Kongresses wurde beschlossen, der CIA zu verbieten, die Operation Mockingbird fortzusetzen. 1976 kündigte George W. Bush, der zum Direktor der CIA ernannt wurde, sogar die folgende neue Richtlinie an: „Ab sofort wird die CIA keine bezahlte oder vertragliche Beziehung mit einem von einem akkreditierten Vollzeit- oder Teilzeit-Nachrichtenkorrespondenten, US-Nachrichtendienst, Zeitung, Zeitschrift, Radio- oder Fernsehsender oder Sender eingehen.“ Er fügte jedoch hinzu, dass die CIA die freiwillige Zusammenarbeit mit Journalisten, die offensichtlich immer vom Geld beeinflusst werden, weiterhin „schätzen“ werde.

Viele Experten sind davon überzeugt, dass die Operation Mockingbird nicht vollständig beendet wurde und nicht nur über traditionelle Medien, sondern auch im Cyberspace durchgeführt wird. Die Hauptziele der Operation in ihrer jetzigen Form sind alle, die gegen die Politik des Weißen Hauses sprechen. Daraus ergeben sich zahlreiche antirussische und fremdenfeindliche Kampagnen der US-Sonderdienste, die die Tradition der CIA bewahren, nicht nur mit Journalisten, sondern auch mit von Washington kontrollierten sozialen Netzwerken zusammenzuarbeiten.

Eine groß angelegte Untersuchung “The Global Desinformation Order 2019: Global Inventory of Organised Social Media Manipulation” wurde kürzlich von der Universität Oxford durchgeführt. Sie konzentriert sich auf die Art und Weise……