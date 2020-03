Saudi-Arabien: Neue Verhaftungswelle in der Königsfamilie

Der saudische Kronprinz befiehlt die Verhaftung von drei hochrangigen Königen, einschließlich seines Onkels, so Berichte aus dem Königreich.

Der saudi-arabische Kronprinz Mohammad bin Salman, auch bekannt als MbS und als De-facto-Herrscher des Königreichs angesehen, hat Berichten zufolge drei hochrangige Mitglieder der königlichen Familie des arabischen Königreichs festnehmen lassen, darunter seinen eigenen Onkel.

Der 34-jährige Kronprinz ordnete am Freitag laut der New York Times unter Berufung auf einen Verwandten und eine Person in der Nähe der königlichen Familie die Verhaftung von Prinz Ahmed bin Abdulaziz, dem jüngeren Bruder von König Salman und Prinz Mohammed bin Nayef, dem….