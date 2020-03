Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, denn es kriselt an allen Ecken und Enden. Am 29. Februar verschärfte sich der Migrationsdruck, denn Erdoğan öffnete die Grenze nach Griechenland. Zehntausende Migranten wollen in die EU, doch selbst Politik und Medien sind diesmal deutlich skeptischer. Hat sich der Wind gedreht? Marcus Robbin hat sich einen Überblick über die Ereignisse verschafft.

