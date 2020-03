Hass, Gewalt, Feindseligkeit: Was hindert uns Menschen am notwendigen Wandel?

Eva Herman im Interview mit dem Psychotherapeuten Dr. Hans-Joachim Maaz. Warum gibt es so viel Hass und Gewalt in unserer modernen Welt? Wieso stehen sich die Menschen immer feindseliger gegenüber? Warum leben so viele Menschen so ungesund? Aus welchem Grund halten so wenige Menschen die Meinung anderer aus? Wieso bricht bei vielen jetzt Extremismus und Hetze gegen Andersdenkende hervor? Was hindert uns Menschen an einem Wandel?

Dr. Hans Joachim Maaz über die Folgen einer verfehlten Kindheit in unserem falschen System.