Wen verklagt Sawsan Chebli diese Woche? Warum fordert Joachim Gauck mehr Toleranz für die AfD? Was verdient man eigentlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und was läuft gerade in der Türkei schief? Das alles und mehr jetzt, in einer neuen Folge 451 Grad.

