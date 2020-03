Die amerikanische Notenbank hat völlig überraschend (nicht für unsere Abonnenten) die Zinsen deutlich gesenkt. Geht es wirklich um die Bekämpfung der Auswirkungen der Chinakrankheit oder zur Rettung der Finanzmärkte und der Wiederwahl Trumps. Was passierte in der Vergangenheit mit den Aktienmärkten nach so einer außerordentlichen Zinssenkung? Was müssen Sie jetzt beachten und welche Investments sind jetzt spannend und werden profitieren?

